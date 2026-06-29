colpo di scena in commissione covid

Conte spiazza FdI: «Le mie dimissioni per farmi audire»

Lisa Di Giuseppe
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29 giugno 2026 • 20:44

Per disinnescare l’alibi della destra che da mesi lo accusa di fuggire dalle sue responsabilità l’ex premier offre il passo indietro (con garanzia) dall’organismo d’inchiesta

Una fuga in avanti, un guanto di sfida gettato alla destra (e ai giornali della famiglia Angelucci). Giuseppe Conte sulla vicenda della commissione Covid prova la mossa dello sbaraglio e presenta pubblicamente la lettera con cui mette sul piatto le sue dimissioni temporanee dalla commissione d’inchiesta per ribadire la propria disponibilità a essere audito. «Non ho mai revocato questa mia disponibilità, alla quale, tuttavia, il presidente Lisei non ha inteso dare alcun seguito concreto. Eppure s

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth