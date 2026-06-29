Conte spiazza FdI: «Le mie dimissioni per farmi audire»

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Una fuga in avanti, un guanto di sfida gettato alla destra (e ai giornali della famiglia Angelucci). Giuseppe Conte sulla vicenda della commissione Covid prova la mossa dello sbaraglio e presenta pubblicamente la lettera con cui mette sul piatto le sue dimissioni temporanee dalla commissione d’inchiesta per ribadire la propria disponibilità a essere audito. «Non ho mai revocato questa mia disponibilità, alla quale, tuttavia, il presidente Lisei non ha inteso dare alcun seguito concreto. Eppure s