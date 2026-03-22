Conte: «Delmastro fa affari con i mafiosi. Meloni o lo caccia o è ricattata, l’etica per me non è negoziabile»

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Giorgia Meloni dice che il sottosegretario Delmastro è stato «leggero» a mettersi in società con la giovane figlia di un prestanome di un clan, ora indagata. E allora la prima domanda a Giuseppe Conte – non si parlerà di referendum perché è giorno di silenzio elettorale, anche se dal fronte del Sì se ne infischiano – è: è sostenibile la “leggerezza” del sottosegretario? Presidente, fino a quando Meloni potrà sostenere che quella di Delmastro è una leggerezza? Più che di leggerezza, parlerei di