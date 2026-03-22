Conte: «Delmastro fa affari con i mafiosi. Meloni o lo caccia o è ricattata, l’etica per me non è negoziabile»

«Abbiamo già presentato una mozione per chiedere la revoca del sottosegretario» dice l’ex premier, che accusa la destra di «spregiudicatezza». In politica estera, raccomanda di rispedire le accuse di Trump al mittente e propone al Pd di trovare insieme «nuovi criteri di coordinamento internazionale»
Giorgia Meloni dice che il sottosegretario Delmastro è stato «leggero» a mettersi in società con la giovane figlia di un prestanome di un clan, ora indagata. E allora la prima domanda a Giuseppe Conte – non si parlerà di referendum perché è giorno di silenzio elettorale, anche se dal fronte del Sì se ne infischiano – è: è sostenibile la “leggerezza” del sottosegretario? Presidente, fino a quando Meloni potrà sostenere che quella di Delmastro è una leggerezza? Più che di leggerezza, parlerei di