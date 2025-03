«Stop alle armi. Vi aspetto in tanti. Tutti quanti a Roma all’una». Una testimonial d’eccezione per il Movimento 5 stelle e la sua manifestazione contro le armi: Rita De Crescenzo, influencer artefice del “caso Roccaraso” di questo inverno, quando dopo una serie di suoi video, centinaia di napoletani avevano “invaso” il luogo di villeggiatura Abruzzese. «Ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione. Io davanti allo striscione e voi tutti dietro a me. Ci saranno un sacco di sportivi, i più famosi d’Italia, e ci sarà pure il sindaco». Il riferimento è verosimilmente al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, già ministro dell’Università con Giuseppe Conte ed eletto alla guida del capoluogo campano dalla coalizione giallorossa.

Stavolta, la tiktoker napoletana – per altro imputata in un processo per traffico di droga, anche se lei dice che le sostanze «non fanno più parte della mia vita» – raccomanda la piazza Cinque stelle contro le armi. De Crescenzo, che sta per debuttare con un nuovo podcast condotto insieme a Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei coinvolta nel caso Sangiuliano della scorsa estate, spiega anche come arrivare a Roma: «Chi vuole partire da Napoli, alla stazione stanno organizzando il treno e pure i pullman. Tutto gratis, non si caccia una lira. L’importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione».

Mentre il Movimento smentisce categoricamente contatti con l’influencer, De Crescenzo nella parte bassa del video lascia la locandina della manifestazione con il logo del Centro nazionale sportivo Libertas, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e dai ministeri dell’Interno e del Lavoro. L’associazione effettivamente aderisce alla manifestazione, come si legge in un comunicato: «Libertas, da sempre impegnata nella promozione di sani stili di vita e nell’accessibilità universale alla pratica sportiva, non può restare indifferente di fronte a scelte politiche che penalizzano il welfare e il futuro delle giovani generazioni» si legge nel documento.

Negli ultimi tempi, più di qualcuno aveva notato un nuovo entusiasmo del presidente Andrea Pantano per il leader del Movimento 5 stelle Conte. Alla cerimonia della sua conferma, prima delle europee, Pantano si è lanciato in sperticati elogi nei confronti di Conte: «Il M5s è stato l’unico Movimento che ha dato i soldi al popolo. Nessuno lo aveva fatto prima», ha sottolineato il numero uno dell’ente di promozione sportiva. «Vi chiedo di fare uno sforzo di memoria e ricordare il periodo del Covid», ha ribadito Pantano, «quando i nostri tecnici nelle palestre, gli istruttori, hanno preso soldi dallo stato. Questo lo ha fatto il presidente Conte e il Movimento 5 stelle. Grazie per aver dato questo contributo allo sport».

Effettivamente, nel direttivo sono presenti due Cinque stelle di spicco: Fabiana Dadone, già ministra delle Politiche giovanili nel governo Draghi, e Manuel Tuzi.

A prescindere dall’orientamento politico, l’ente gode di generosi contributi pubblici, anche nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro, principalmente stanziati da Sport e salute. Ma a giudicare dalla lista di finanziamenti arrivati sui conti dell’organismo guidato da Pagano, anche dall’Agenzia italiana della cooperazione e sviluppo, dalla presidenza del Consiglio e dal ministero del Lavoro.



Per altro, nel video condiviso su TikTok, il contenuto di De Crescenzo è etichettato come “Partnership retribuita”.

