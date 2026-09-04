Conte promette primarie “amichevoli”. Ma D’Alema avverte: «Sono una follia»

Il presidente M5s corteggia le platee dem: «Non siamo cespugli, no alla regola del candidato leader del partito più grande». Dalla festa di Modena applausi all’ex premier Ds, che è contro i gazebo: «La competizione enfatizzerà ogni differenza»

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MODENA – Giuseppe Conte non ha intenzione di rinunciare alle primarie per la scelta del candidato premier del campo largo; sa che Elly Schlein la pensa nella stessa maniera; ed è irritato dalle voci del Pd che manifestano in pubblico qualche dubbio. Persino se sono voci amiche, come quella del suo ex ministro Roberto Speranza. E come quella di Massimo D’Alema. Ma quando il presidente M5s è tornato sull’argomento, delle parole dell’ex premier ancora non sapeva nulla. In ogni caso che le primarie