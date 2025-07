Arriva il via libera ufficiale al sostegno al candidato del centrosinistra alle regionali nelle Marche Matteo Ricci. Dopo che l’europarlamentare dem ha risposto mercoledì alle domande del pm, il clima si è rilassato anche in casa Cinque stelle. A certificarlo è Giuseppe Conte, che la dice dritta: «Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci».

Togliere il sostegno a un candidato sostenuto «fin dall’inizio» creerebbe «un brutto precedente». «Faremo di tutto per vincere le elezioni nelle Marche». Una posizione condizionata comunque da eventuali cambiamenti nei fatti sopravvenuti, si cautela Conte che, dice, «non si sogna di anteporre» i candidati ai valori del Movimento».

«Chiederemo a Ricci l’adozione di un protocollo di legalità, che siano adottati dei presidi per quanto riguarda nomine e consulenze» continua il presidente del M5s, che ci tiene comunque a distinguere il caso Ricci da quello dei casi giudiziari della destra.

