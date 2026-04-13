Conte rilancia le primarie: «Il leader si sceglie così non come fanno a destra»

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Di qua Giuseppe Conte dice che Giorgia Meloni in aula è stata arrogante, «dopodiché vogliono andare avanti? Io vedo che si voterà in primavera (2027, ndr)». Di là Elly Schlein spiega che «non so se questo riuscirà a essere il governo rimasto in carica più a lungo, ma un record già ce l’ha: è quello che è rimasto in carica più a lungo senza fare nulla per migliorare la vita degli italiani». Di qua, cioè al Tempio di Adriano e Vibia Sabina, c’è il lancio del libro dell’ex premier, Una nuova primav