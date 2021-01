Giuseppe Conte vuole tornare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo fonti della maggioranza forse già oggi. Il Pd preme per dimissioni lampo, ma il premier in realtà vorrebbe chiedere altri cinque giorni per lavorare alla maggioranza che puntelli il suo governo. Questo sarebbe il quarto incontro con il presidente della Repubblica, dal giorno in cui sono state formalizzate le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, subito dopo l’arrivo della lettera ufficiale e infine dopo che il premier Conte ha raggiunto la maggioranza relativa al Senato. Il premier ha già chiesto tempo, ma questa volta Mattarella potrebbe decidere di non concederne più.

La posizione del Pd

Il Pd vorrebbe convincere il premier Conte che l'unica via per salvare il governo è cercare una maggioranza stabile è passare dalle sue dimissioni-lampo, passaggio ritenuto necessario per far emergere con chiarezza i “volenterosi”. I dem hanno assicurato a Conte che il suo ruolo “è imprescindibile” e che il Pd è comunque al suo fianco, lo stesso segretario Nicola Zingaretti lo ha garantito intervenendo questa mattina a Radio Immagina. Nel pomeriggio è circolata una smentita sulle pressioni per spingerlo a fare un passo ulteriore fino alle dimissioni.

Il rischio è andare in Aula per la relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e l’ipotesi che il governo ne uscirebbe sconfitto visto che ad ora i numeri non ci sono.

Riunione M5s

Il Movimento 5 stelle aveva previsto per questa sera una riunione dei gruppi, ma ancora non è stata confermata. Di fronte allo scenario politico in evoluzione invece alle 18 si riunirà la squadra di governo M5S - ministri e sottosegretari - per fare il punto sulla situazione. Alla riunione, in videocollegamento, prenderà parte anche il capo politico e sottosegretario all'interno Vito Crimi.

