Contro le sinistre, l’ossessione della destra per il nemico interno

I fatti di Ceuta, descritti come un assalto migratorio epocale ed esponenziale, hanno rilanciato una prospettiva che trova sempre più sponde: tutte le nazioni occidentali sono insidiate da grandi minacce esterne rese più gravi dalla presenza di cittadinanze autoctone, in particolare progressiste, che ostacolano l’azione risanatrice dei “patrioti”. Si intravede così una linea di continuità storica, perché già nel XX secolo l’emersione del nazionalismo portò a una rapida e marcata polarizzazione