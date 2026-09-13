Corsa al seggio: FdI punta sui consiglieri eletti già in Regione

Fratelli d’Italia in Campania alle Politiche pensa di candidare n blocco (o quasi) i consiglieri regionali in carica, perché hanno dimostrato di saper conquistare voti. E, in caso di elezione in Parlamento, possono liberare il posto in consiglio

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Il balletto sulle preferenze inserite nella nuova legge elettorale riguarda essenzialmente solo Pd e FdI. E i due partiti preparano le strategie. Secondo calcoli approfonditi, le liste che non superano il 10 per cento eleggeranno in Parlamento solo i capilista bloccati. Giorgia Meloni e Elly Schlein sono pronte a sfruttare l’ambizione dei candidati “a preferenza” per portare acqua al mulino dei rispettivi partiti. Il meccanismo è già pronto. In Campania, per fare un esempio, in FdI dietro i capo