A tutto amichettismo: i meloniani occupano l’Istituto per la grafica

true false

Le mani di Fratelli d’Italia sono finite da qualche mese anche su un tesoro di fotografie e stampe, almeno fino al 2030. Con un intreccio di incarichi che parte dal ministero della Cultura di Alessandro Giuli e si estende fino agli uffici più prestigiosi della Rai, diretti da Angelo Mellone e da Paolo Corsini. Ci sono le varie nomine nei cda dei musei, raccontate da Domani. Dirigenti e candidati non eletti di FdI diventati consiglieri nei “templi” della cultura italiana, dal David di Michelangel