il ministro giuli continua a premiare i fedelissimi

A tutto amichettismo: i meloniani occupano l’Istituto per la grafica

Stefano Iannaccone
17 marzo 2026 • 07:00

I direttori di TeleMeloni Corsini e Mellone piazzati pure all’ente del ministero della Cultura. Proteste sull’assalto ai musei: «Nomine premiano amici di partito»

Le mani di Fratelli d’Italia sono finite da qualche mese anche su un tesoro di fotografie e stampe, almeno fino al 2030. Con un intreccio di incarichi che parte dal ministero della Cultura di Alessandro Giuli e si estende fino agli uffici più prestigiosi della Rai, diretti da Angelo Mellone e da Paolo Corsini. Ci sono le varie nomine nei cda dei musei, raccontate da Domani. Dirigenti e candidati non eletti di FdI diventati consiglieri nei “templi” della cultura italiana, dal David di Michelangel

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.