La Corte costituzionale ha stabilito che il tetto agli stipendi non sia più fisso di 240mila euro lordi, ma torni ad essere parametrato a quello del primo presidente di Cassazione, che è sì di 241mila euro lordi, ma a cui si aggiunge l’indennità di rappresentanza

Il tetto retributivo per i dipendenti pubblici torna parametrato al trattamento del primo presidente della Cassazione, che corrisponde a uno stipendio annuo lordo di 241.080,00 euro, oltre l’indennità di rappresentanza che è di circa altri 72mila euro lordi.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale in una sentenza, in cui ha ribadito che la previsione di un tetto retributivo non è incostituzionale, ma ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 13 del decreto legge 66 del 2014, che fissava il limite di 240.000 euro lordi, invece che nel trattamento economico omnicomprensivo del primo presidente di Cassazione.

La fissazione di un tetto retributivo in misura fissa aveva provocato una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati.

Si tratta di una incostituzionalità sopravvenuta, dunque non retroattiva. Di conseguenza gli effetti della pronuncia ci saranno solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

