Centomila euro di note spese: il “rimborsato speciale” al Mase

Al ministero dell'Ambiente, Francesco Corvaro, nominato dai ministri Antonio Tajani e Gilberto Pichetto Fratin, è l’inviato speciale per il Clima con la valigia sempre pronta. E una nota spese da riempire

Inviato speciale o rimborsato speciale? Al ministero dell'Ambiente, Francesco Corvaro, professore associato di Fisica tecnica industriale all’Università Politecnica delle Marche, nominato dai ministri Antonio Tajani e Gilberto Pichetto Fratin, è l’inviato speciale per il Clima con la valigia sempre pronta. E una nota spese da riempire. In volo da Dubai a Nairobi, da Antigua a Berlino per conferenze e incontri. Il risultato è che nel 2024 sono stati spesi 97mila e 163 euro per voli hotel e cene.