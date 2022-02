Il senatore semplice Matteo Renzi ha incassato 1 milione e 100 mila euro per i servizi resi al regime saudita del principe Bin Salman, tra conferenze e promozione del maxi progetto turistico della città “verde” di Alula. Questo emerge da una informativa della unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia inviata alla procura di Firenze che prima ha aperto e poi ha archiviato una indagine sulle attività del leader di Italia Viva.

Tutto lecito, commentano dall’entourage del senatore, attaccando la fuga di notizie. I dati emersi dalla Uif tuttavia mostrano che i rapporti finanziari tra il senatore e il regime saudita sono più sostanziosi di quanto si sapesse in precedenza: a questo giornale che per primo aveva segnalato i legami del senatore con il regime arabo, Renzi aveva spiegato che per il suo ruolo nel board del FII institute era pagato 80 mila euro, lo è anche meno: 66 mila euro secondo i bonifici visionati dall’Uif, tuttavia il suo ruolo nella commissione reale saudita per il mega progetto turistico di Alula è pagato 570 mila euro.

Ci sono altre circostanze meno chiare. Il 5 novembre 2021 viene aperto un conto a nome di Renzi presso un istituto di credito. Su quel conto poco più di un mese dopo, il 13 dicembre 2021, lo stesso Renzi riversa da un altro conto l’accredito da un milione e mezzo di euro, secondo Corriere e La Stampa, con causale “girofondi”.

È lo stesso Renzi a dichiarare, secondo l’informativa Uif, che «l’origine dei fondi sarebbe riferibile a delle prestazioni fornite, in qualità di consulente, all’Arabia Saudita, finalizzate a sostenere la nascita di una città Green, a scopo turistico, negli Emirati Arabi».

I legami tra Renzi e la fondazione del principe saudita

Quindi Renzi versa a Renzi l’accredito da un milione e mezzo. Ma sul primo conto del senatore i soldi arrivano in diversi bonifici. Uno di importo di 570 mila euro arriva dalla Royal commission for Alula, Renzi è membro del board. Poi c’è un bonifico da 66 mila euro della Founder Future Investment initiative e poi una serie di bonifici ripetuti di 8333 euro ciascuno da parte di Mataiao International public, che valgono insieme quasi mezzo miliardo, circa 467mila euro.

L’incarico segreto di Bin Salman per il maxi progetto di Alula

«Le attività del senatore Renzi sono tutte legali. La violazione del segreto istruttorio, del segreto bancario, della privacy sono invece illegali», è il commento arrivato dall’entourage del leader di Italia Viva.

