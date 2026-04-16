lezioni dal passato

Così 30 anni fa ha vinto l’Ulivo. Serve una nuova Canzone popolare

Marco Damilano
17 aprile 2026 • 00:49

Il 21 aprile 1996 la vittoria dell’alleanza guidata da Romano Prodi. Quali sono le lezioni valide per oggi? La prima è che non si vince senza spirito unitario, uno contro l’altro. Non si vince con una operazione di comunicazione. Si vince ascoltando la società, come fecero i comitati dell’Ulivo nell’anno prima del voto. Non si vince senza radici, senza una storia politica: Prodi non era un papa straniero, un federatore, una figurina

«Governeremo noi. Ci prendevano in giro, dicendo che eravamo quattro sfigati. Ma l’Ulivo è la vera proposta nuova per il Paese». Ventuno aprile 1996, a seggi ancora aperti nel palazzo delle Esposizioni, quartier generale, già si festeggia. Roberto Morrione, il giornalista Rai che è stato il capo della campagna elettorale, racconta di Lawrence d’Arabia «che partì per prendere la città di Aqaba e trovare il tesoro. Ora Aqaba è conquistata, ma il tesoro è sempre da un'altra parte e bisogna ripartir

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Marco Damilano
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Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3