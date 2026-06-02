«Costituzione, casa comune dell’Italia». Il Colle e la festa pop della Repubblica

Il presidente alle forze armate: il 2 giugno gli italiani si lasciarono alle spalle le nefandezze del regime oppressivo e totalitario. In un video di Fdi, la premier appare in sogno a una giovane del ‘46. Salvini non va all’evento come Conte. Schlein non invitata

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La Costituzione è la «casa comune che garantisce la vita della comunità nazionale, i diritti, richiamando al contempo ai nostri doveri di solidarietà», ottant’anni fa il 2 giugno del 1946 «segnò il compimento, da parte degli italiani, di un atto di libertà senza precedenti», con cui «decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano». I militari – quelli che «