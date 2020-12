«La situazione è delicata. Ma le nostre misure stanno funzionando, ci stanno consentendo di aver ripreso il controllo della curva epidemiologica. Il sistema delle zone e la suddivisione delle regioni in base ai colori sta dando risultati. Abbiamo evitato un lockdown generalizzato, misura estrema alla quale ora è costretta la Germania e anche altri paesi come la Gran Bretagna e l'Olanda.

Per fortuna, con queste misure ben calibrate e circoscritte, noi stiamo reggendo bene l'urto di questa seconda ondata. Ovviamente mi addolora il numero dei decessi, che rimane elevato». Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in un'intervista a La Stampa.

Sul numero dei morti spiega: «Questo triste primato dipende dal fatto che l'indice rallenta più lentamente rispetto agli altri paesi che hanno introdotto il lockdown, per la soglia anagrafica della popolazione e per altri motivi ancora. Paghiamo anche il fatto di essere stato il primo paese dell'Occidente investito dalla pandemia, quindi la popolazione è molto provata per i prolungati sacrifici e certo il paese non può reggere un nuovo lockdown».

