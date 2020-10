Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia è in autoisolamento, sua moglie, Nunzia De Girolamo, ha fatto sapere con un video sui social di essere malata di Covid-19. Il ministro Boccia venerdì ha partecipato al consiglio dei ministri, e, come la moglie, aveva fatto il tampone, risultato in un primo tempo per entrambi negativo. De Girolamo però si è ammalata.

«Mercoledì a Benevento ho incontrato una persona positiva al covid» ha detto l’ex ministra del governo Letta. Giovedì si è messa in autoisolamento domiciliare per proteggere il marito e il figlio, ha raccontato, ma poi si è ammalata: «il Covid c’è, è subdolo e si nasconde anche nelle persone a cui vogliamo bene».

La conferma è arrivata lunedì sera, e attualmente ha i sintomi della malattia, dolori molto forti e poca voce.

Boccia ha saputo della moglie questa mattina e come da protocollo, comunicano dal ministero, si è messo in autoisolamento e sta lavorando da casa.

