Porogata la zona rossa di Calabria, Lombardia e Piemonte, restano in zona Arancione Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. La nuova ordinanza, che aggiorna la prima del 4 novembre, è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. In questo modo, la mappa delle aree resta invariata in tutta Italia.

Le misure restrittive, ha detto Speranza, «sono l'unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo. È evidente che provocano sacrifici sul piano economico e culturale, ma come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni nel nostro Paese, dimostrano di funzionare. Abbiamo, nell'ultima settimana, un livello di Rt, o indice di diffusione del contagio, sceso rispetto alla settimana precedente». I dati «lasciano intravedere la luce in fondo al tunnel ma bisogna avere un approccio prudente».

Il report

Nell’ultimo report del monitoraggio Covid-19 curato da Iss e ministero della Salute, con dati al 18 novembre 2020 relativi al periodo 9-15 novembre 2020 si legge che «diciassette regioni sono classificate a rischio alto e tre a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese comportando di fatto che resta su tutto il territorio nazionale un rischio elevato di epidemia non controllata e non gestibile».

Il contagio però sta rallentando. «Nel periodo 28 ottobre–10 novembre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,18», in calo rispetto all'1,43 dello scorso rilevamento. È quanto si legge nella bozza dell’ultimo report del monitoraggio Covid curato da Iss e Ministero della Salute, con dati relativi al periodo 9-15 novembre 2020. «Si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane - si legge sul documento -; da questa settimana in alcune Regioni/PA il valore di Rt stimato è inferiore a 1».

Le regioni già sotto l'1 sono Lazio (0,82), Liguria (0,89), Molise (0,94) e Sardegna (0,79).

Rezza mette in guardia: «Il dato saliente della settimana riguarda l’aumento ospedalizzazioni e delle persone ricoverate in terapia intensiva». Per questo anche se l’Rt è sceso, l’incidenza è elevata «le norme in vigore devono restare ancora valide».

