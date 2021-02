Il tema dei vaccini agita il mondo politico. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha fatto sapere che proseguirà nella sua ricerca di dosi per la propria regione. «Per me la partita dell'acquisto dei vaccini non è assolutamente chiusa, anche se dipende dalle forze dell'ordine, dagli inquirenti, da tante cose», ha detto Zaia. Il riferimento è all’indagine avviata dalla procura di Perugia che sta cercando di capire se si sia costituito un mercato parallelo a quello legale e capace di rifornire le regioni dei vaccini contro il Covid-19.

L’inchiesta è partita dopo che Zaia aveva annunciato di avere preso contatti con un emissario che gli avrebbe potuto procurare i vaccini. Tra le sedi perquisite durante l’indagine c’è anche la sede della regione Veneto. Zaia ha definito «meritoria» l'azione della procura di Perugia aggiungendo di avere sempre fatto il proprio dovere.

Le richieste delle mamme caregiver

La questione vaccini non è solo sulla quantità, ma anche sulla priorità da assegnare alle varie categorie sociali. Lorena Iglesias, madre di un bambino con la fibrosi cistica, ha lanciato un appello al presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, chiedendo di far ricevere il prima possibile le dosi a tutti quei genitori caregiveri che, come lei, vogliono proteggere i loro figli malati in tempi di Covid-19. In una lettera, Iglesias ha ricordato che un bambino che ha meno di 16 anni non può essere vaccinato «per questo deve essere protetto in altro modo, in primis con il riconoscimento della priorità vaccinale per i genitori».

«Priorità ai vaccini nei focolai»

Nel frattempo anche la Lombardia sta rivedendo le sue priorità dopo lo scoppio di diversi focolai nella provincia di Brescia in alcuni comuni nel bergamasco e nel cremonese. In queste zone è stata dichiarata la zona arancione rafforzata. Il consulente alla vaccinazione in Lombardia, Guido Bertolaso, e l’assessora al Welfare, Letizia Moratti, hanno fatto sapere di avere «rimodulato» il piano vaccinale dando priorità ai comuni dove scoppieranno i focolai.

