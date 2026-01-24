Garantisti alle vongole, il governo attacca pm e politici svizzeri

Meloni e Tajani richiamano l’ambasciatore contro la scarcerazione di Moretti. Ma così il nostro esecutivo vuole influenzare le toghe di un altro Stato, con armi fuori dal processo
Dopo le proteste delle famiglie delle vittime, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera e gli hanno dato istruzione di prendere contatto con la magistrata del canton Vallese titolare dell’inchiesta, «per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell’Italia di fronte alla decisione del tribunale» di scarcerare su cauzione l’imprenditore Jaques Moretti, proprietario del locale di Crans-Montana andato a fuoco a