Come crescere i lettori: l’importanza di insegnare

Diminuisce la quota di chi legge in modo accurato e fluente e aumenta quella che l’Ocse definisce degli hasty readers, i «lettori frettolosi». Prescrivere Dante o Manzoni è facile. Più difficile è creare le condizioni perché ragazze e ragazzi possano arrivarci, leggerli e decidere che cosa farsene
I risultati di PISA 2025 contengono una notizia che rischia di essere nascosta dalla consueta discussione sulle classifiche. Nei paesi Ocse la capacità di lettura dei quindicenni è diminuita di 28 punti rispetto al 2015, un arretramento stimato equivalente a circa un anno e mezzo di apprendimento. Dentro questo declino emerge un fenomeno particolarmente significativo: sta cambiando il modo stesso in cui si legge. Il peggioramento è più forte quando i testi si allungano. Diminuisce la quota di ch