Crescita flop e povertà, con il governo Meloni Italia ultima in Europa

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Matteo Salvini è stato facile profeta, quando ha parlato delle criticità dei «fattori economici». C’è il caro benzina, che provoca il carovita e fa calare la fiducia dei cittadini. La tempesta perfetta. Nel giro di 24 ore è arrivata la conferma della Commissione europea. Nella sventura, almeno per una volta il leader della Lega è stato d’accordo con i vertici di Bruxelles. L’outlook dell’Ue dice due cose semplici, ma pesanti: i prezzi aumentano e la crescita rallenta. Addio al sogno meloniano de