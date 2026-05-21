La bocciatura del governo dall’Ue all’Istat

Crescita flop e povertà, con il governo Meloni Italia ultima in Europa

Stefano Iannaccone
21 maggio 2026 • 20:49Aggiornato, 21 maggio 2026 • 20:52

Allarme della Commissione europea: Pil al +0,5 per cento nel 2026. Aumentano i poveri: dodici milioni di italiani non arrivano a fine mese

Matteo Salvini è stato facile profeta, quando ha parlato delle criticità dei «fattori economici». C’è il caro benzina, che provoca il carovita e fa calare la fiducia dei cittadini. La tempesta perfetta. Nel giro di 24 ore è arrivata la conferma della Commissione europea. Nella sventura, almeno per una volta il leader della Lega è stato d’accordo con i vertici di Bruxelles. L’outlook dell’Ue dice due cose semplici, ma pesanti: i prezzi aumentano e la crescita rallenta. Addio al sogno meloniano de

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.