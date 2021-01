Italia viva continua a minacciare. Questa volta parte dalle presunte indiscrezioni sul portavoce del premier, Rocco Casalino. Se la crisi andrà avanti, avrebbe detto Casalino ad alcuni parlamentari, il presidente Giuseppe Conte è pronto ad «asfaltare» Matteo Renzi «come è successo con Salvini» nel Conte 1, al termine del governo giallo-verde. Casalino ha smentito, ma la ministra e capo delegazione di Italia Viva, Teresa Bellanova, adesso minaccia la fine del governo.

Sul retroscena pubblicato da Repubblica, per primo è intervenuto Renzi: «Se la reazione di Conte e dei suoi collaboratori è andiamo in aula e li asfaltiamo, io spero soltanto che abbiano fatto bene il conto dei numeri», ha detto il leader di Italia viva a Rtl. In realtà ha contemporaneamente aperto a una mediazione. Casalino ha fatto circolare una nota: «Smentisco categoricamente i virgolettati e le ricostruzioni che mi vengono attribuiti oggi in riferimento all’evoluzione dell’attuale situazione politica sul quotidiano La Repubblica». L’articolo, aggiunge, «non riporta alcun dettaglio sulla circostanza in cui avrei pronunciato le affermazioni che mi vengono attribuite. Sarebbe bene invece che la giornalista specificasse quando e come avrei fatto tali affermazioni, in modo che io possa dimostrarne - anche mostrando se necessario la mia agenda con i miei appuntamenti o i miei tabulati telefonici - la totale infondatezza».

Responsabili e no

La smentita non è bastata. Bellanova nel pomeriggio rispondendo a Sky Tg24 Economia ha detto ancora: «Se il metodo di governo è questo è evidente che siamo al capolinea. Io non penso che il problema sia nella persona di Teresa Bellanova né nella persona di Conte. Io non devo avere un rapporto di amicizia, ma penso ci debba essere un rapporto di fiducia istituzionale. In questo momento c'è una situazione in cui questa correttezza non la vedo». Il problema, ha detto ancora, «non sta in quello che faccio io, ma è come Conte voglia governare questa fase molto difficile e complicata».

Adesso bisogna costruire una nuova fiducia: «Non si può pattinare sui problemi – ha concluso - bisogna affrontarli e risolverli, anche impegnandosi in un confronto serio e rigoroso con la propria maggioranza. Per farlo bisogna costruire una nuova fiducia, io invece leggo che il portavoce del premier dice che ci vuole asfaltare».

