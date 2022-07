Stamattina Conte e i suoi consiglieri stanno decidendo se restare in maggioranza. Draghi ieri ha proposto un’apertura sul salario minimo, ma soprattutto per i senatori Cinque stelle, non sembra essere una concessione sufficiente per scongiurare la crisi

È cominciata la riunione del Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle organizzata ieri sera, dopo la conferenza stampa di Mario Draghi, dal presidente Giuseppe Conte. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti per capire quale strada prenderà il M5s dopo che Draghi ha sì aperto alla discussione del salario minimo, uno dei temi proposti da Conte nel suo ultimo colloquio con il premier come priorità, ma seguendo la proposta del Pd, considerata insufficiente dal Movimento. Stasera ci sarà anche un’assemblea dei senatori, che potrebbe essere allargata a tutti gli eletti.

Ieri, la proposta di Draghi ha suscitato insoddisfazione soprattutto tra i senatori Cinque stelle, da tempo la fazione più ostile all’inquilino di palazzo Chigi, che spinge per lo strappo. Anche questa mattina i consiglieri di Conte dovrebbero incoraggiarlo a rompere: l’assenza dall’aula del Senato per il voto del decreto Aiuti non sembra ormai più in discussione e c’è chi parla già del ritiro della delegazione di ministri dal governo.

Intanto, il provvedimento è stato inoltrato all’aula senza mandato al relatore dalla commissione Bilancio di palazzo Madama. La decisione si è resa necessaria di fronte alla mancanza di tempo per esaminare i 126 emendamenti presentati al testo.

Una situazione che aprirebbe la crisi in piena estate, senza che si possa prevedere l’esito: ieri Draghi ha ribadito che non ci sarà un altro governo guidato da lui e che senza il Movimento 5 stelle il suo governo attuale non può continuare a esistere.

Le voci degli altri

A cercare di salvare la situazione in extremis è stamani Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd, che, sottolineando il rischio che la destra cavalchi la crisi per tornare alle urne, chiede agli alleati Cinque stelle di «non fargli questo regalo» in un’intervista al Corriere della sera.

Da Forza Italia, Silvio Berlusconi in un’intervista a La stampa spiega che Draghi «sarà l'ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura, ma si può andare avanti anche senza i Cinque Stelle».

Questo governo «siamo stati i primi a volerlo e abbiamo assunto l'impegno di sostenerlo lealmente fino al 2023. Però non è possibile che un governo vada avanti se ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali. Per questo ho chiesto un chiarimento che non è più differibile. Se i Cinque stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano chiaramente».

Anche Luigi Di Maio, da poco uscito dal Movimento, ha chiesto che quello di domani al Senato sia un voto di verifica della maggioranza. Alla richiesta di Forza Italia si è accodata subito anche la Lega, che ieri ha proposto a sua volta una lista di priorità: l’esclusione dei taxi dal decreto Concorrenza in discussione alla Camera, la pace fiscale e lo scostamento di bilancio, che Draghi ha però già annunciato di non volere. Secondo Matteo Salvini, se il Movimento non vota il decreto Aiuti, bisogna andare al voto. «Non siamo disposti a restare nel governo senza il M5s» ha detto il segretario.

