Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha annunciato su Twitter, la nascita di «una lista liberal democratica e riformista composta da Azione, PiùEuropa e movimenti e personalità della società civile». Secondo quanto riportato dall’ex ministro dello Sviluppo economico, «la lista si colloca già oggi tra il 5,5 per cento e il sette per cento, e crescerà ancora divenendo decisiva per la costituzione di ogni governo».

In un tweet successivo, il leader di Azione ha poi detto di ritenere la lista «l'unica barriera che potrà impedire la formazione di un governo anti europeo e determinare la nascita di uno riformista» e ha invitato i membri del Partito democratico o di Forza Italia che «non condividono la sottomissione ai populisti» ad avere maggiore «coraggio».

La polemica con Mastella

Calenda si è distinto nell’ultimo periodo per le sue critiche nei confronti del governo del premier Giuseppe Conte e in particolare del sindaco di Benevento, Clemente Mastella che in questi giorni si è prodigato per trovare nuovi parlamentari pronti a sostenere l’esecutivo giallorosso dopo il ritiro delle ministre di Italia viva.

In particolare Calenda ha accusato Mastella di averlo provato a convincere a sostenere Conte in cambio di uno sostegno del Partito democratico alla sua candidatura. Il sindaco di Benevento ha risposto alle accuse definendo Calenda «un pariolino burino».

Il cammino del governo

Intanto proseguono le manovre dei partiti politici dopo che 156 senatori hanno confermato la fiducia al governo Conte. I leader del centrodestra sono attesi questo pomeriggio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nella compagine governativa c’è agitazione in vista del voto al Senato sulla relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Formalmente la bocciatura della relazione non produrrebbe effetti, ma politicamente sarebbe un atto informale di sfiducia al guardasigilli, che ricorda quanto successo alcuni mesi fa sul caso delle scarcerazioni.

Inoltre, secondo indiscrezioni, il leader di Italia viva, Matteo Renzi avrebbe provato a convincere i parlamentari del suo partito a sfiduciare il premier prima del voto del 19 gennaio. Una richiesta che rischia di spaccare il gruppo.

