Case, auto blu e maxi stipendi: patrioti di governo e di casta

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Case, auto blu, voli di stato, doppi incarichi. E ancora: enti nuovi di zecca, la proliferazione di poltrone e maxi stipendi. Con la destra di Giorgia Meloni la casta è ritornata sotto le solite vesti, a colpi di privilegi. La storia dell’alloggio di servizio chiesto per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, allo stato maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica, oltre che al comando dei Carabinieri, è solo l’ultimo pezzo di un puzzle. L’abitazione è stata individuata con «massima urgenza» co