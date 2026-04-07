Crosetto fa l’equilibrista sulle basi Nato, la guerra blocca il rilancio del governo

Il capo della Difesa ha spiegato che l’Italia ha rispettato gli accordi per la concessione delle strutture, «in coerente continuità». Meloni mercoledì in aula per la fase due della sua azione politica, ma la crisi geopolitica e la situazione economica non aiutano

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Mentre il mondo attende un’altra notte per conoscere le mosse di Donald Trump, è toccato al ministro della Difesa Guido Crosetto ripetere per l’ennesima volta che «l’Italia non è in guerra», nonostante i confini sempre più labili della definizione. Alla Camera, il ministro ha reso una informativa sullo stato delle concessioni agli Stati Uniti delle basi militari su suolo italiano e la sua relazione è stata tutta orientata a spiegare che, di fatto, nulla di eccezionale sta accadendo. «L'applicazi