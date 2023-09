Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricevuto a rapporto il generale Roberto Vannacci per motivi di «carattere privato». Lo comunica la Difesa. La richiesta di essere ricevuto dal ministro era stata avanzata alcuni giorni fa dallo stesso Vannacci, finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane per i contenuti di stampo razzista e omofobo del suo libro. Il ministro aveva chiesto un provvedimento disciplinare, il generale era stato destituito dal ruolo di comandante dell'Istituto geografico militare, scatenando polemiche nella maggioranza e in particolare con la Lega.

La Difesa spiega che Crosetto ha convocato Vannacci sulla base dell’art. 735 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90. La norma in questione prevede che «ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il ministro della Difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina».

© Riproduzione riservata