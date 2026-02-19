Dopo gli sfoghi social, la giravolta della premier

Csm, la commedia di Meloni: «D’accordo con Mattarella»

Stefano Iannaccone
19 febbraio 2026 • 21:04

La leader ha attaccato i pm, poi ha fatto scaricabarile: «Altri vogliono la lotta nel fango». Nel decreto Bollette bluff sul bonus per i vulnerabili. E monta il malumore anche dei leghisti

Una tripletta degna degli annali della propaganda politica. E che lascia il segno per i giorni a venire. Giorgia Meloni ha optato per il salto di qualità nella campagna referendaria pubblicando tre video sui canali social nel giro di 24 ore. Tutti e tre dall’approccio molto aggressivo. Anche se poi, nell’intervista rilasciata ieri a Sky TG24, ha smorzato i toni, tentando un ribaltamento della realtà: «Vedo un tentativo di trascinare la campagna in una sorta di lotta nel fango». La premier ha det

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.