Csm spending review, scure sulle consulenze ma aumentano i gettoni

Il Consiglio superiore della magistratura prova a ridurre le spese, portandole poco sopra i 40 milioni di euro. Nel bilancio preventivo tagli su consulenze e catering, ma crescono i costi per i gettoni di presenze e le retribuzioni dei dipendenti

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Sarà stata l’aria referendaria, con la furia del governo Meloni pronta ad abbattersi sulla magistratura, o comunque la volontà di allinearsi al sentiment da spending review. Fatto sta che, al momento della preparazione del bilancio preventivo, il Consiglio superiore della magistratura ha messo nero su bianco un’idea: risparmiare. Anche se una voce significativa risulta aumentata in confronto alla previsione dell’anno precedente: le spese per indennità di seduta ai componenti del Csm, che passano