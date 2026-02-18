«Il Csm va rispettato». Il Quirinale zittisce Nordio e spiazza il governo

true false

Dopo giorni di campagna referendaria a base di veleni e toni sopra le righe, lo stop è arrivato dalla fonte più autorevole e nel modo meno fraintendibile. Il capo dello stato Sergio Mattarella è sceso dal Quirinale per andare a palazzo Bachelet, sede del Csm, dove è intervenuto in difesa del Consiglio, che lui stesso presiede, con parole durissime. Rigettando gli attacchi e intimando a tutti gli altri poteri il «rispetto nei confronti di questa istituzione». Il presidente ha pronunciato parole f