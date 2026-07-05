Cultura e borghi, solo briciole ai piccoli comuni

L’ultimo bando “Cultura nei piccoli comuni” stanzia meno di un milione e mezzo. Ma la platea è di 7mila amministrazioni. I fondi sono così solo uno spot. Il Mic: «In autunno aumenterà il budget»
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Le risorse per i piccoli borghi continuano a scarseggiare. L’avviso pubblico “Cultura nei piccoli comuni” del ministero della Cultura di Alessandro Giuli è promosso anche dall’Unità di missione per l’Africa e il Mediterraneo allargato (un mistero geopolitico considerato che parliamo di borghi italiani). A fronte di una lunga lista di obiettivi, il bando stanzia meno di un milione e mezzo di euro. La platea potenziale (comuni sotto i 25mila abitanti) supera le 7mila amministrazioni. Se anche solo