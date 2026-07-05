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Cultura e borghi, solo briciole ai piccoli comuni

Mila Fiordalisi
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05 luglio 2026 • 23:50

L’ultimo bando “Cultura nei piccoli comuni” stanzia meno di un milione e mezzo. Ma la platea è di 7mila amministrazioni. I fondi sono così solo uno spot. Il Mic: «In autunno aumenterà il budget»

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Le risorse per i piccoli borghi continuano a scarseggiare. L’avviso pubblico “Cultura nei piccoli comuni” del ministero della Cultura di Alessandro Giuli è promosso anche dall’Unità di missione per l’Africa e il Mediterraneo allargato (un mistero geopolitico considerato che parliamo di borghi italiani). A fronte di una lunga lista di obiettivi, il bando stanzia meno di un milione e mezzo di euro. La platea potenziale (comuni sotto i 25mila abitanti) supera le 7mila amministrazioni. Se anche solo

Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi
Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.