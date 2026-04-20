Cuore Milan: per Salvini rinnovo pay-tv del ministero

Il ministero delle Infrastrutture ha approvato il rinnovo dell’abbonamento a Sky per il pacchetto “vetrina+sport+calcio”. Il motivo? Rispondere alle «esigenze del signor ministro»
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Mai togliere il Milan a Matteo Salvini. Ci sono passioni, si sa, di cui bisogna tener conto anche durante gli impegni istituzionali. Il leader della Lega, insomma, al calcio non rinuncia. Così al ministero non si poteva soprassedere sul rinnovo di un abbonamento per la pay-tv necessario alla visione del campionato di Serie A (e non solo). In una nota del 21 gennaio, l’ufficio del gabinetto «del Sig. Ministro» segnala «l’esigenza di procedere al rinnovo della sottoscrizione dell’abbonamento per l