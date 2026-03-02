Tra cybersecurity e Aise: per il generale Masiello c’è vita oltre l’Esercito

true false

Il capo di stato maggiore dell’esercito, Carmine Masiello, tra pochi mesi andrà in pensione e dovrà lasciare il ruolo da militare. Ma non ha affatto intenzione di finire in panchina. Anzi. Le possibilità principali per il suo futuro sono due. In testa c’è la poltrona più scalabile, quella da direttore dell’Agenzia nazionale per la cyberiscurezza, che sta diventando sempre più centrale, come testimoniano le centinaia di attacchi hacker condotti contro le istituzioni italiane. Le minacce cyber son