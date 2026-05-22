Il retroscena sul passo indietro del prefetto

Troppe promozioni all’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Perché si è dimesso Frattasi

Stefano Iannaccone
22 maggio 2026 • 20:27Aggiornato, 22 maggio 2026 • 20:30

La decisione, ufficialmente, è maturata per «motivi personali». Al suo posto è spuntata la soluzione Andrea Quacivi, ex Sogei. Il motivo della rottura è l’ennesima infornata di promozioni interne

La decisione, ufficialmente, è maturata per «motivi personali». Al suo posto è spuntata la soluzione Andrea Quacivi, ex Sogei. Il motivo della rottura è l’ennesima infornata di promozioni interne

La resistenza di Bruno Frattasi è terminata. Il prefetto ha rassegnato le dimissioni, nella serata di giovedì, da direttore generale dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (Acn) dopo aver retto di fronte ad attacchi e polemiche di ogni tipo. La decisione, ufficialmente, è maturata per «motivi personali». La decisione, ufficialmente, è maturata per «motivi personali». Al suo posto è stato nominato dal cdm, Andrea Quacivi, ex Sogei, un po’ a sorpresa per evitare ulteriori impasse sulle nomin

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.