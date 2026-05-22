Troppe promozioni all’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Perché si è dimesso Frattasi

La decisione, ufficialmente, è maturata per «motivi personali». Al suo posto è spuntata la soluzione Andrea Quacivi, ex Sogei. Il motivo della rottura è l’ennesima infornata di promozioni interne

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La decisione, ufficialmente, è maturata per «motivi personali». Al suo posto è spuntata la soluzione Andrea Quacivi, ex Sogei. Il motivo della rottura è l’ennesima infornata di promozioni interne

La resistenza di Bruno Frattasi è terminata. Il prefetto ha rassegnato le dimissioni, nella serata di giovedì, da direttore generale dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (Acn) dopo aver retto di fronte ad attacchi e polemiche di ogni tipo. La decisione, ufficialmente, è maturata per «motivi personali». La decisione, ufficialmente, è maturata per «motivi personali». Al suo posto è stato nominato dal cdm, Andrea Quacivi, ex Sogei, un po’ a sorpresa per evitare ulteriori impasse sulle nomin