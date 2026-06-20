Da Giorgia a «Gigiorgia», Meloni ha perso qualsiasi credibilità

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Dopo aver beneficiato della sintonia con Donald Trump nella sua scalata al potere, ora la premier italiana è caduta in disgrazia. Criticare il tycoon è giusto, ma tardivo. La leader di FdI ha bisogno di una nuova linea di politica estera, ma chi crederà alla sua conversione?

Da Giorgia a Gigiorgia è un attimo. Ora che tutto è finito in una lite tra comari da far impallidire quelle (in realtà elegantissime) tra i ministri della Prima Repubblica, si fa presto a dire che «Trump è un coglione», come ha informato Alessandro Sallusti su Libero, che con il coglione di cui sopra ha condiviso la copertina dell'edizione americana del suo libro-intervista alla presidente del Consiglio, prefata J.D. Vance e pregiata di una frase lusinghiera del presidente americano: «Meloni è u