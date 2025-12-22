Razza Poltrona

Dalla Cultura all’Università, sliding doors per Borrelli

Francesco Mitridati
22 dicembre 2025 • 07:00

Uscito dalla porta del Mic, dove per più di un decennio si è occupato di contributi statali alle produzioni cinematografiche, passerà a occuparsi di quelli destinati ad atenei e Afam

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Fosse un film, sarebbe senza dubbio “Sliding doors”. Qui non si tratta di una pellicola, ma del loro finanziamento. Nicola Borrelli, uscito dalla porta del Ministero della Cultura con le dimissioni da direttore generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura rassegnate il 3 luglio, l’11 dicembre è infatti rientrato da quella del ministero dell’Università di Anna Maria Bernini. Il governo, su proposta dello stesso ministro che ne aveva accettato le dimissioni, Alessandro Giuli, ha decis

