I guai a Venezia e l’assalto alla cultura del partito della premier

Dalla Reggia al Michelangelo, così FdI colonizza i musei

Stefano Iannaccone
16 marzo 2026 • 06:30

Nel cda della Galleria dell’Accademia di Firenze inseriti due candidati non eletti alle ultime elezioni. Il ministro Giuli ha indicato la sua segreteria particolare al Mic, Elena Proietti Trotti, come consigliera dei musei di Capri. Che dice:  «La mia nomina è un segnale positivo»

Sul museo sventola la bandiera della Fiamma. Mese dopo mese, il partito di Giorgia Meloni si sta infatti appropriando di tutti i fortini della cultura a suon di candidati non eletti, dirigenti locali, semplici militanti. E addirittura diretti collaboratori del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, come la segretaria particolare e attuale responsabile dell’ufficio stampa, Elena Proietti Trotti, finita nel consiglio di amministrazione dei musei e dei parchi archeologici di Capri. Sono, insomma

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.