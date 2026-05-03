Dall’energia a Rubio: in arrivo un’altra settimana terribile per Giorgia Meloni

Questo lunedì la premier sarà in Armenia e Azerbaigian, poi tornerà in Italia dove la attendono le questioni legate alla Biennale ma anche un possibile vertice con il segretario di Stato americano
Sarà un’altra settimana complicata per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In pochi giorni la premier sarà in Armenia e Azerbaigian, prima di incontrare Donald Tusk a Roma. Una serie di incontri che vanno oltre il carattere strettamente diplomatico e avranno al centro la questione energetica e i nuovi equilibri europei. E mentre sul tavolo di Palazzo Chigi approda il dossier Biennale, giovedì è atteso in Italia il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Un’occasione per provare a ricucire