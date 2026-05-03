Dall’energia a Rubio: in arrivo un’altra settimana terribile per Giorgia Meloni

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Sarà un’altra settimana complicata per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In pochi giorni la premier sarà in Armenia e Azerbaigian, prima di incontrare Donald Tusk a Roma. Una serie di incontri che vanno oltre il carattere strettamente diplomatico e avranno al centro la questione energetica e i nuovi equilibri europei. E mentre sul tavolo di Palazzo Chigi approda il dossier Biennale, giovedì è atteso in Italia il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Un’occasione per provare a ricucire