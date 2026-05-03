Italia

Dall’energia a Rubio: in arrivo un’altra settimana terribile per Giorgia Meloni

Marco Colombo
03 maggio 2026 • 20:38Aggiornato, 03 maggio 2026 • 21:02

Questo lunedì la premier sarà in Armenia e Azerbaigian, poi tornerà in Italia dove la attendono le questioni legate alla Biennale ma anche un possibile vertice con il segretario di Stato americano

Sarà un’altra settimana complicata per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In pochi giorni la premier sarà in Armenia e Azerbaigian, prima di incontrare Donald Tusk a Roma. Una serie di incontri che vanno oltre il carattere strettamente diplomatico e avranno al centro la questione energetica e i nuovi equilibri europei. E mentre sul tavolo di Palazzo Chigi approda il dossier Biennale, giovedì è atteso in Italia il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Un’occasione per provare a ricucire

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Marco Colombo
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Marco Colombo

Nato a Milano nel 1994, è laureato in Scienze politiche con un percorso su legalità e criminalità organizzata. Ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso.