Senza concorrenza l’ultimo ddl è vuoto e in (gran) ritardo

Il testo è ancora in attesa del via libera del governo. Nella bozza c’era la riforma attesa da inizio legislatura sui distributori di carburante che si rivela anche insufficiente

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Nessuna “lenzuolata”, niente apertura al mercato. Il governo Meloni terminerà il mandato senza alcuna iniziativa nel campo della concorrenza. Il terzo disegno di legge, che sarà presentato in materia, ha confermato che i liberali, almeno negli slogan, non hanno – nei fatti – liberalizzato alcunché. Un cortocircuito soprattutto per Forza Italia. Agli atti resta infatti la lettera inviata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio sui buchi normativi sulle concessioni agli ambulan