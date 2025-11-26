Intervista

L’avvocata Quinto (Be Free): «La norma sul consenso è chiarissima, per questo la destra la blocca»

Marika Ikonomu
26 novembre 2025 • 20:37Aggiornato, 26 novembre 2025 • 20:40

«Il problema è che si introducono le norme senza mettere la giustizia nelle condizioni economiche e organizzative adatte» dice l’avvocata sulla nuova legge sul Femminicidio. Per Quinto, la destra sbaglia approccio: «C’è sempre la delega al diritto penale di un fenomeno su cui si sa benissimo la repressione ha scarsa efficacia deterrente»

Se si pensa al ddl Valditara sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, non ci si può stupire per il voto della maggioranza in Senato di martedì sulla modifica della definizione di stupro. È il parere di Carla Quinto, avvocata e responsabile dell’ufficio legale della cooperativa sociale Be Free: «Da un lato, vogliono dimostrare di pensare alle donne, anche se la tutela è sempre in chiave paternalistica e securitaria. Dall’altro, continuano a bloccare tutto quello che è più utile a contrastar

Per continuare a leggere questo articolo

Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali