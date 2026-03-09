Decreti attuativi scaduti: la manovra ferma già 7 miliardi di euro

Lo sblocco dei decreti attuativi, solo per l’anno 2026, vale qualcosa come 2,2 miliardi di euro. Senza dimenticare i 900 milioni di euro fermi della “vecchia” manovra economica. A testimonianza che l’emanazione dei decreti attuativi è una pena per tutti
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Sono passati due mesi dall’approvazione della manovra e il governo già arranca con l’emanazione dei decreti attuativi. Secondo la banca dati ufficiali, sono più di 20 quelli scaduti, ossia andati fuori i termini per il completamento dell’iter. La scadenza è fissata in sede di esame e votazione della legge di Bilancio. Ma, come capita spesso, il governo non riesce a stare nei tempi. Eppure il sottosegretario con delega all’Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, aveva convocato nei