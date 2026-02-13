Destra di propaganda

Dai migranti al Pnrr: la decreto-mania non porta risultati

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Stefano Iannaccone
13 febbraio 2026 • 06:00

Sull’immigrazione varate almeno quattro riforme, usate solo per i soliti spot. Altrettanti provvedimenti sulla sicurezza e Ben sette decreti per attuare il Piano. Così il governo Meloni si auto-boccia

Tre sulla sicurezza, quattro sull’immigrazione e sulle bollette, almeno cinque sull’ex Ilva e addirittura sette per il Pnrr. Con il governo di Giorgia Meloni, i decreti-legge (dl) sono come le ciliegie: uno tira l’altro. Ma senza delizia per il palato, solo l’amaro per una democrazia a scarto ridotto. Il risultato è comunque grottesco: la destra al potere vara, in pompa magna, provvedimenti su materie trattate pochi mesi prima. Una continua auto-bocciatura, che richiede una costante auto-correzi

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.