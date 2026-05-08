A Meloni non restano che le fiducie

Tra decreti nel pantano e nomine rimandate, tira aria di fine legislatura

Stefano Iannaccone
08 maggio 2026 • 21:11

Al Senato è slittato il voto sul dl Fiscale: mancavano i pareri sugli emendamenti. Salta la nomina Graditi all’Isin, tradita la promessa di chiudere la grana Consob

Manca ancora un anno e mezzo alla fine della legislatura. Eppure, l’aria è già quella degli ultimi giorni di scuola. Compresi incidenti parlamentari e incomprensioni tra partiti di governo (giovedì Repubblica ha dato conto di una lite tra Matteo Salvini e Alessandro Giuli nella chat WhatsApp del governo). La fotografia è la settimana appena trascorsa in Parlamento. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’aveva descritta come quella decisiva per chiudere le nomine di Consob e Antitrust. Un

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.