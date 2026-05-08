Tra decreti nel pantano e nomine rimandate, tira aria di fine legislatura

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Manca ancora un anno e mezzo alla fine della legislatura. Eppure, l’aria è già quella degli ultimi giorni di scuola. Compresi incidenti parlamentari e incomprensioni tra partiti di governo (giovedì Repubblica ha dato conto di una lite tra Matteo Salvini e Alessandro Giuli nella chat WhatsApp del governo). La fotografia è la settimana appena trascorsa in Parlamento. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’aveva descritta come quella decisiva per chiudere le nomine di Consob e Antitrust. Un