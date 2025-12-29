l’ultimo consiglio dei ministri

Niente data del referendum, sì al decreto Armi. La prudenza di Meloni

Giulia Merlo
29 dicembre 2025 • 20:12

La moral suasion del Colle: forse le une aperte a fine marzo. Il Cdm ha dato il via libera al decreto legge aiuti all’Ucraina con il sì della Lega

Nel consiglio dei ministri di fine anno, Giorgia Meloni ha preferito incassare ciò che era necessario e posticipare ciò che invece è meno impellente, anche a costo di chiudere senza sorprese. Così, è arrivato il sì al tanto atteso decreto Armi all’Ucraina, che nell’ultimo mese aveva ricevuto uno stop politico da parte della Lega, e nessuna decisione invece sulla data del referendum sulla giustizia. Il testo sulle armi è infine stato approvato e ora arriverà alle camere per essere convertito in l

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.