Decreto Armi e Finanziaria. Meloni corre contro il tempo

Lunedì 29 dicembre, in Cdm la legge per inviare nuovi aiuti militari a Kiev, poi la legge di Bilancio. La premier ha il sostegno di Forza Italia. La Lega, però, non ha ancora detto sì al testo
La fine del 2025 si avvicina ed è scattata la corsa contro il tempo per il governo Meloni a chiudere tutti i provvedimenti ancora lasciati indietro. Alcuni necessari – come la legge di Bilancio e il decreto Armi – altri tatticamente collocati a fine anno, come la riforma della Corte dei conti. Certo è che i giorni tra Natale e Capodanno saranno un tour de force per i parlamentari di maggioranza. Il decreto Armi La scadenza più impellente per il governo e anche quella politicamente più aleatori