Bonus una tantum e caos sui numeri, il decreto bollette è solo propaganda

Meloni annuncia: «Altri 115 euro che si sommano ai precedenti 200 per le famiglie vulnerabili». Ma la misura vale solo per il 2026. La premier rivendica un provvedimento dal peso complessivo di 5 miliardi di euro. Il ministro Pichetto Fratin: «Vale 3 miliardi»
Un decreto Bollette, già il terzo varato dal governo, che segue il trend dei precedenti: interventi una tantum, buoni da rivendere sul tavolo della propaganda. A cominciare dal bonus per i più deboli. E infatti, appena annunciato il via libera in Consiglio dei ministri, sono fioccate critiche dagli addetti ai lavori. Di sicuro c’è un aumento dell’Irap del 2 per cento, che colpisce le aziende della filiera energetica per favorire gli sconti alle altre imprese. Ma con conseguenze tutte da valutare