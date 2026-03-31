Rimpasto e urne più lontani. Ma Meloni ha bisogno di soldi

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«Pragmatismo», secondo Fratelli d’Italia. «Ennesimo tradimento degli italiani», secondo il Movimento 5 stelle. Così è stata accolta e spiegata, alla Camera, la mozione di fiducia posta dal governo sul decreto Bollette. Decreto simbolo delle acque burrascose in cui naviga l’esecutivo di Giorgia Meloni che, oggi più che mai, preferisce evitare rischi. Il testo, approvato in prima lettura, offre soluzioni tardive, ma soprattutto pensate prima della crisi iraniana (il decreto legge è del 20 febbraio