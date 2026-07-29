Il decreto Pnrr alla Camera

Ascensori e strade: l’ultimo assalto alle mance d’estate

Stefano Iannaccone
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29 luglio 2026 • 07:00

I deputati leghisti portano milioni di euro nei collegi per rivendicare le misure in campagna elettorale. Caos sulla tassa per i pacchi extra Ue. E pagano i consumatori

Ci sono strade finanziate, nuovi pullman e addirittura un ascensore panoramico. Tutto focalizzato su specifiche aree che diventano beneficiarie di stanziamenti ad hoc. Pronti a essere rivendute sul mercato elettorale. Il decreto Infrastrutture-Pnrr, in esame alla Camera, è stato molto generoso anche con la Ales, la società in house del ministero della Cultura guidata dal meloniano Fabio Tagliaferri. La spa riceverà 2 milioni e mezzo di euro all’anno dal 2027 al 2029 per le «attività di supporto

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.