Ascensori e strade: l’ultimo assalto alle mance d’estate

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Ci sono strade finanziate, nuovi pullman e addirittura un ascensore panoramico. Tutto focalizzato su specifiche aree che diventano beneficiarie di stanziamenti ad hoc. Pronti a essere rivendute sul mercato elettorale. Il decreto Infrastrutture-Pnrr, in esame alla Camera, è stato molto generoso anche con la Ales, la società in house del ministero della Cultura guidata dal meloniano Fabio Tagliaferri. La spa riceverà 2 milioni e mezzo di euro all’anno dal 2027 al 2029 per le «attività di supporto