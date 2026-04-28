In cdm passa il decreto primo maggio

Incubo inflazione e rischio recessione, Meloni fa propaganda sul lavoro

Stefano Iannaccone
28 aprile 2026 • 20:48

Allarme nelle audizioni sul Dfp: «I prezzi alti colpiscono soprattutto i ceti deboli». La premier lancia l’appello all’Ue: «La deroga al Patto di stabilità non va esclusa»

L’inflazione prossima a esplodere e l’aumento del rischio recessione. Con il cruccio sullo scostamento di bilancio che resta sullo sfondo e alimenta le divergenze tra i partiti di governo sul rapporto con l’Ue. «Una deroga generale del Patto di stabilità non dovrebbe assolutamente essere esclusa», ha detto Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Anche se prima ci sono soluzioni «intermedie» come «l'allentamento della norma degli aiuti di Stato su alcuni settori». Magari equiparando

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.