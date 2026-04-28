Incubo inflazione e rischio recessione, Meloni fa propaganda sul lavoro

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L’inflazione prossima a esplodere e l’aumento del rischio recessione. Con il cruccio sullo scostamento di bilancio che resta sullo sfondo e alimenta le divergenze tra i partiti di governo sul rapporto con l’Ue. «Una deroga generale del Patto di stabilità non dovrebbe assolutamente essere esclusa», ha detto Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Anche se prima ci sono soluzioni «intermedie» come «l'allentamento della norma degli aiuti di Stato su alcuni settori». Magari equiparando